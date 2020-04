Topwielrenners vermaken zich thuis met We Will Rock You-challenge

Een We Will Rock You -video met wielrenners op TikTok was deze week zo’n succes dat er vandaag een langere video is verschenen van het hele nummer, met nog meer prominenten uit de wielerwereld. Maker en oud-wielrenner Bas Tietema ontving zoveel positieve reacties uit het peloton dat hij besloot een langere versie te maken voor YouTube.

Op TikTok is het deuntje van We Will Rock You van Queen populair, zag Bas Tietema: ,,Je moet twee keer ergens op slaan en dan iets doen. Op TikTok zie je veel creatieve ideeën.’’ Daarom benaderde hij renners als Remco Evenepoel, Tiesj Benoot, Michael Matthews en Sven Nys en zij waren allemaal bereid mee te werken. De video haalde zelfs het Vlaamse journaal.

Na deze video kreeg Tietema veel spontane reacties uit het peloton. Rob Harmeling wilde graag de gitaarsolo doen, Niek Kimmann (zelf erg actief op YouTube) vroeg of er ook BMX’ers in de video mochten en toen Annemiek van Vleuten vrijdagmorgen hoorde dat er een video in de maak was, stuurde ze een berichtje of ze ook nog mee kon doen. Daarom besloot Tietema een lange versie te maken en die te delen op zijn YouTube-kanaal.

Tijdens de Tour de France van 2019 ging oud-wielrenner Tietema al challenges aan op zijn kanaal Tour de Tietema en toen werd het eveneens populair onder renners. ,,Zeker nu het wielrennen op zijn gat ligt en het niet teveel tijd kost, vinden mensen het erg leuk mee te doen. De generatie die nu is doorgebroken ken ik goed en renners vragen zelf aan mij of ze nog anderen kunnen vragen.’’

De zomer van Bas Tietema ziet er sowiseo anders uit dan gepland: ,,Het idee van dit jaar was om naar de Tour, het EK voetbal en de Olympische Spelen te gaan en dat loopt nu anders. Op deze manier kunnen we het toch op een andere manier invullen en we hopen op een mooi wielernajaar.’’

Bekijk hier de hele video: