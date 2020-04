Van oma platknuffelen tot een lauw festivalpilsje, dit is waar we zo massaal naar verlangen

,,De eerste persoon met wie ik straks weer afspreek, knuffel ik helemaal plat”, stuurt Ilona uit Ridderkerk. Ze videobelt nu regelmatig met vrienden en familie, maar het lichamelijk contact, dat is iets veel sterkers dan dat: ,,Iemand die me even een kus op de wang geeft en zegt dat het goedkomt. Naar dat moment kijk ik ontzettend uit.”



Ze is niet de enige. Sterker nog, de grote meerderheid heeft lichamelijk contact absoluut bovenaan het ‘verlanglijstje’ staan. Het liefst willen we zo snel mogelijk opa's en oma's weer zien of juist onze pasgeboren kleinkinderen. Maar dat is niet het enige. We hebben ook zin om weer lekker te gaan sporten of om uit onze bol te gaan in de kroeg of op een festival. In de grafiek hieronder zie je waar het meest naar uitkijken.