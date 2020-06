Van wijnbar op wielen tot cocktails aan huis: deze ondernemers zijn er klaar voor

Wijn, champagne en oesters, diverse locaties

Barbara Verbeek, registervinoloog, organiseert wijnreizen en bestiert met haar man het rondreizend Wijntheater



Voor de coronacrisis liep het rondreizende Wijntheater van Barbara Verbeek (45) en echtgenoot Barend Havenaar (44) als een trein. Al zeven jaar trekt het ondernemerskoppel door het ganse land, om op festivals en tijdens horecabeurzen wijnpresentaties te geven, compleet met opgedirkte ‘wijnvrouwen’ in een Moulin Rouge-achtige setting.



Toen kwam corona door de Nederlandse poorten gestampt. Prompt viel alles stil, we schrijven 15 maart. Maar Verbeek en Havenaar zijn niet de types die bij de pakken neerzitten. ,,Barend en ik zeiden tegen elkaar: deze periode gaan we gebruiken voor bezinning. Vóór corona waren we altijd maar in beweging, onze agenda’s puilden uit, we hadden nooit even tijd om af te schakelen. Door de strenge maatregelen kwam dat drukke bestaan, ons Wijntheater, tot stilstand. We merkten daardoor hoe moe we eigenlijk waren. Dus grepen we de lockdown aan om uit te rusten.’’ Een beetje ondernemer komt snel op nieuwe ideeën, zo ook Verbeek en Havenaar. De twee kochten tijdens de lockdown een bakbrommer uit 1966 en toverden die om tot een wijn-, champagne- en oesterbar op wielen. ,,Net als voor corona geven we weer wijnpresentaties, maar nu gaan we het met z’n tweeën doen, op kleine corona-proof feestjes en partijen. We hebben er verschrikkelijk veel zin in en het mooie is: zonder de coronacrisis waren we hier waarschijnlijk nooit opgekomen.’’