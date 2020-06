Vrouw met huilbaby vindt hartverwarmend briefje van buurvrouw op de deurmat

Soms heb je meer aan een goede buur dan aan een verre vriend. Deze vlieger ging de afgelopen maanden in coronatijd misschien nog wel meer op. Tamara uit Gouda is zo’n goede buur, want zij wil haar buurvrouw met huilbaby maar al te graag ontzien: ‘Als je tijd voor jezelf wil, wil ik wel met de baby wandelen’.

Even een blokje om

‘We kennen elkaar niet goed, maar ik zie je vaak met de baby. Vaak huilend en dan heb ik zo met je te doen. Het is erg herkenbaar.’ Een klein briefje met deze woorden viel afgelopen maandag op de deurmat van Tamara’s buurvrouw. Een buurvrouw die net bevallen is en moeder is geworden van een ongetwijfeld heel lief kind, maar ook eentje dat vaak huilt. Wat doe je eraan? Niet zo veel en Tamara herkent dat. ‘Mocht je eens je handen vrij willen, ik ben altijd bereid om een rondje te wandelen’, schrijft ze dan ook.

Hoewel de twee vrouwen dus niet eens zo close zijn, is de buurvrouw inmiddels wel al bij Tamara aan de deur geweest. ,,Ze vond mijn aanbod heel erg lief en de gedachte dat ze altijd bij mij aan mag kloppen zal ze zeker niet vergeten”, zegt Tamara. Op moment van schrijven is het nog niet nodig geweest.

Twitter wil dit ook

Volledig scherm De tweet van Tamara. © Screenshot Twitter

Via deze tweet deelt Tamara haar actie op Twitter. Waar haar buurvrouw (nog) geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod, staat Twitter in de rij. De tweet gaat viral en sommigen gaan ermee aan de haal. ‘Geldt dit aanbod ook voor kids van negen en zeven?’ en ‘zou je dat ook met mijn schoonmoeder willen doen?’ zijn twee van de vele reacties. Iemand anders reageert dat zij Tamara 23 jaar geleden graag als buurvrouw had gewild.

Maar bovenal vinden mensen het een ontzettend lief gebaar en dit laten ze massaal weten. Tamara hierover: ,,Ik ben helemaal overdonderd van de reacties. Het was niet mijn bedoeling om over te komen als ‘kijk mij eens lief zijn’, maar meer een positief bericht in deze tijd te laten horen. Mensen mogen wel eens vaker om zich heen kijken, hun ogen openen en de medemens helpen.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media