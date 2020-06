Waarom thuisonderwijs geen straf is voor Joy (15): ‘Ik leefde helemaal op’

Deze Nederland­se TikTok video's met #ThuisopVa­kan­tie gaan viral

10:24 Heb jij ook een TikTok-account aangemaakt in coronatijd? Je bent niet de enige: sinds begin dit jaar heeft de video-app in Nederland meer dan één miljoen gebruikers erbij gekregen. Waar de app voorheen voornamelijk populair was onder jongeren tot 18 jaar, is die grens inmiddels ook al wat opgeschoven. Maar wat is er nou populair op TikTok? En hoe werkt het precies?