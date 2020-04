Wie kent ze niet: de puzzels van Jan van Haasteren (84) zijn populairder dan ooit

Verstuur jij nu ook graag een kaartje? Grote kans dat-ie in Veenendaal is gemaakt

11:59 Een leuke kant van de coronacrisis: we versturen meer kaartjes dan we in lange tijd deden. En de kans is groot dat het ontwerp ervan uit Veenendaal komt. Daar, bij Paperclip Cards, wordt nu extra hard gewerkt om iedereen van voldoende én de juiste wenskaarten te voorzien.