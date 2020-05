Willibrord Frequin: ‘Ik mis het knuffelen met de kleinkinderen’

Hoe gaat het?

,,Goed. Ik ben op Texel met mijn familie. Daar logeren we in een camper bij boer Cor. Doen we al tien jaar met de kinderen en kleinkinderen. We houden afstand, hoor, maar ik maak me er niet zo druk over. Ik tref wel maatregelen. Ik kom niet in winkels of supermarkten en loop drie, vier keer in de week tien kilometer. Wandelen? Nou, ietsje harder dan wandelen. En dan neem ik om zes uur drie borrels. Lukt allemaal prima, al mis ik het knuffelen wel met de kleinkinderen. Zijn echte knuffelbeesten, maar ik doe toch echt een mondkapje op als ik bij ze ben. Overigens vindt boer Cor dat onzin. ‘Hier op het eiland is geen corona’, zegt hij.”