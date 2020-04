Willie Wartaal verrast Haagse schoolklas: ‘Goedemorgen lelijke kinderen’

In de rij voor een asielpoes: ook dít doet de coronatijd met de thuiswer­ken­de mens

8 april Zullen we dan toch... Misschien is het ook wel voor jouw hoofd gegaan: je zou nu wel zo’n gezellige knuffelpoes in huis kunnen halen, of juist een jonge hond. Je bent immers meer thuis. Én je bent niet de enige die dit denkt, vertellen dierenasielen in de regio Utrecht: „De telefoon staat ineens wel heel erg roodgloeiend.”