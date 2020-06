Zes thuistips van kok Ramon Beuk: ‘Ik raad je aan geen kluizenaar te worden’

,,Een Fitbit is een horloge, die je gezondheid bijhoudt en je stimuleert om tot actie over te gaan. Ik kreeg er een van mijn vriendin voor Sinterklaas en heb hem sindsdien niet meer afgedaan. Ik ben in de ban. Ik ga elke keer weer op zoek naar een volgende prestatie: meer stappen op een dag, een betere conditie of een goede nachtrust.



Ik ben niet eens echt een sporter. Ik heb wel drie keer een marathon gelopen, maar dat was doordat vrienden me uitdaagden. Ik trainde drie à vier maanden en liep de marathon op wilskracht uit. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een bereconditie had. Door die Fitbit werk ik nu aan die conditie. Zeker in coronatijd motiveert het horloge me om niet stil te gaan zitten.”