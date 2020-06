14 lessen uit 99 dagen lockdown: ‘Quarantaine heeft ons als gezin sterker gemaakt’

1. We beginnen praktisch: ik zal het nooit meer burgerlijk noemen om een goedgevulde voorraad- en koelkast te hebben. Toen wij begin maart zagen waar het naartoe ging met de pandemie hebben we niet gehamsterd, maar wel een aantal dingen ingeslagen waarvan we wisten dat we die in geval van een crisis nodig hadden.

Die blijven erin: zes pakken lang houdbare melk, een paar kilo rijst en aardappelen, zout, eieren en vijf kilo meel. Wat dat betreft: als je een ei kunt bakken, kun je je eigen brood bakken. Ik doe het al drie maanden. Het kost me minder tijd dan naar de bakker lopen en het is nog leuk ook. Meel, gist, zout, water en een werkende oven, that’s it.