Amelke was 81 dagen op zee: ‘Heel benieuwd naar het Nederland waarin we nu terechtkomen’

Een beetje zeilen kon ze wel. Amelke Fortuin (48) komt uit een echte zeilfamilie en is opgegroeid met de stoere watersport. ,,Mijn vader had vroeger altijd een boot en daarmee gingen we zeilen in Friesland. Ik ben in een klein Fries dorpje (Spannum) opgegroeid. Mijn vader en mijn broer waren voortdurend te vinden op het water. Mijn broer werkt nu ook als kapitein. Zelf vind ik het ook mooi om met dit soort oude schepen mee te varen.’