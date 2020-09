Anne deelt bericht over stamceldonatie op LinkedIn en krijgt overweldigende reacties

In Nederland zijn ruim 300.000 mensen geregistreerd als stamceldonor. Omdat de kans op een match minder dan 1 op 50.000 is, kan slechts een klein aantal donoren ook daadwerkelijk stamcellen doneren. Anne uit Zwolle is een van die mensen. Ze deelde haar ervaring op LinkedIn.

Anne stond precies vier jaar ingeschreven in het stamceldonorregister toen ze gebeld werd en te horen kreeg dat ze een match had. Ze schrok een beetje van het plotselinge telefoontje, vertelt ze. ,,Vlak na mijn inschrijving besefte ik heel goed dat het kan gebeuren, maar daarna was ik er niet meer zo mee bezig.”

Nadat Anne uitgebreid medisch gekeurd was, ging het snel. ,,Er wordt heel uitgebreid onderzocht of je iets hebt wat je zou kunnen overdragen op degene die je stamcellen gaat krijgen, en of je zelf fit en gezond genoeg bent om de operatie te ondergaan.”

Heftige ingreep

Omdat de stamcellen van Anne naar een klein meisje zouden gaan, werd er gekozen voor donatie via het beenmerg. Dit ging gepaard met een ingreep onder narcose. ,,Ik vond het heel spannend, tot een paniekmoment in de ok aan toe.” Toch heeft ze geen moment getwijfeld. ,,Het feit dat je iemands leven kan redden vond ik zo bijzonder dat ik daar mijn eigen angst wel opzij voor kon zetten.”



Ze had graag iets meer willen weten over het meisje dat haar stamcellen heeft gekregen, maar ze begrijpt ook waarom het anoniem gebeurt. ,,Ondanks de onwetendheid, voel ik meer verbondenheid dan ooit.”

Toen Anne haar verhaal deelde op social media kreeg ze ontzettend veel reacties. ,,Social media staat er ook om bekend dat je heel makkelijk negatieve reacties krijgt, maar geen enkele reactie is negatief. Ze zijn alleen maar heel positief en respectvol”, vertelt ze. Ook krijgt ze veel reacties van mensen die zelf een donor nodig hebben. Zo zegt iemand: ,,Ik ken je niet Anne maar ik krijg overmorgen stamcellen van een donor ergens uit de wereld. Je kunt de blijdschap bijna niet verwoorden dat er iemand is die dit wil doen en dan ook nog een 100 procent match is. Dus dank voor je eerlijkheid dat het geen walk in the park is maar dat je dit hebt gedaan.”

Wat Anne vooral wil uitdragen met het bericht is dat er geen goed of fout is in de keuze om wel of geen donor te zijn. Ze hoopt vooral dat mensen er over nadenken en een keuze maken die voor hen goed voelt. Ook wil ze haar dankbaarheid uiten naar stichting Matchis, omdat zij het proces zo goed begeleid hebben.

