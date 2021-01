Annemarie gaat viraal nadat ze in hotel zit op kosten van verbouwende buurman

Mede dankzij corona heeft Vanessa nu haar eigen toko: ‘Stilzitten was geen optie’

27 december Aan het begin van dit coronajaar had ze niet gedacht dat ze in december in Naaldwijk samen met haar man André een Indonesische toko zou runnen. Het gebeurde wel, sinds vorige week is ze bijna dag en nacht in de Prins Hendrikstraat te vinden. Op nummer 43, in Le Toko.