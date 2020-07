Appelfrisdrank van klokhuis en schil: zo kan recyclen ook

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp. Deze week in het teken van ondernemers en wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, IndeBuurt, Nationale Vacaturebank, Intermediair, Autotrack & Gaspedaal.nl. Leppa heeft een frisdrank ontwikkeld die 100 procent natuurlijk is. Gemaakt van ‘apple bones’, refererend aan het klokhuis van de appel. Ondernemers Rutger Homan en Liselotte van der Lugt noemen het een lokaal, gezond alternatief, vrij van ingewikkelde transportketens en gemaakt van appelresten dus. E-nummers, chemicaliën en kunstmatige kleur,- geur-, zoet- of smaakstoffen ontbreken, er worden geen conserveringsmiddelen gebruikt.

Dit is een tijd waarin er veel gaat veranderen in de voe­dings-industrie. Wij staan aan het begin daarvan

Leppa is gemaakt van vers citroengembersap en klokhuizen. ,,We halen die op bij de boer, nemen ze mee naar onze loods en persen zelf het drankje. Vrij van ingewikkelde milieuvervuilende transportketens’’, vertelt Liselotte. Door het pasteuriseren is het drankje wel zo’n anderhalf jaar houdbaar. ,,Dat zou genoeg moeten zijn’’, zegt ze met een knipoog. ,,We hopen toch dat wanneer de horeca het product inkoopt, zij het binnen een jaar aan hun klanten geserveerd hebben.’’



Nog maar kort geleden bottelden Rutger en Liselotte zelf handmatig drieduizend flesjes op de nieuwe productielocatie in Flevoland, allemaal voorzien van een gloednieuw etiket. ,,Het afgelopen jaar hebben we ons vooral gefocust op de perfectie van het recept. De coronacrisis hebben we gebruikt om hard aan de weg te timmeren. De nieuwe productielocatie en branding moesten klaar zijn als de horeca weer openging’’, aldus Liselotte.

Dat is gelukt. Sterker nog: Leppa is intussen al verhuisd naar een nieuwe productielocatie. ,,Door de snel toegenomen vraag konden we het niet meer aan. Nu kunnen we weer meer bottelen, tegelijkertijd meer produceren. En ja, we zijn eerlijk gezegd alweer aan het kijken naar een nog grotere locatie, passend bij onze visie om de transportketens zo kort mogelijk te houden. Dit is een tijd waarin er veel gaat veranderen in de voedingsindustrie. Wij staan aan het begin daarvan. Het idee is dat we alles gebruiken wat de natuur ons zelf geeft, maar daar past dan wel het voor ons juiste imago bij. Leppa is voor sportieve Nederlanders, voor mensen die graag buiten zijn, een lifestyle-outdoormerk.’’ ‘With the wind in our backs, we’re challenging the status quo’, is prominent op de website te lezen. ,,We zijn fanatieke kitesurfers en vinden wind of de lucht een mooie kracht.’’

Sportieve doelgroep

Binnen dat imago past ook de samenwerking met het fietsmerk wrab (when riding a bike) waarmee een eigen fietskledinglijn is geïntroduceerd. Beide jonge duurzame merken slaan de handen ineen om aandacht te vragen voor hun gedeelde missie: de wereld waar we in sporten beetje bij beetje groener te maken.

Intussen is samen met een Zuid-Afrikaanse kunstenaar een nieuw etiket en logo ontworpen om de doelgroep nog beter aan te spreken. ,,Dat de frisdrank is gemaakt van foodwaste en dat het gezond is, is mooi maar een bijzaak. Wij willen een frisdrankmerk neerzetten dat past bij een bepaalde levensstijl. Stoer, buiten en sportief.’’ Het logo bestaat uit twee zwaluwen. Zwaluwen zijn trekvogels, in de winter trekken ze weg maar ze keren altijd terug. ,,Voor het logo zijn we maandenlang op zoek geweest naar een goede metafoor voor recycling: het weggaan en weer terugkomen van de appelrestjes.’’ Het was belangrijk voor de twee om het ‘appelsapgehalte’ los te laten. ,,Leppa is een frisdrank waar een stoer imago bij hoort.’’

Online verkoop

Het frisse, bruisende drankje is online verkrijgbaar en ligt met de smaak ‘Applebones’ inmiddels bij tientallen verkooppunten. Ook een succes: in het kader van Help de Horeca werd onder het mom van ‘an apple a day keeps the doctor away’ samengewerkt met Holtkamp Horeca: appeltaartje met vier flesjes Leppa, thuisgebracht op de appelgebakfiets. Nog een succes: het abonnement. Om de zoveel tijd wordt een doosje Leppa (24 flesjes) thuisgebracht, met 10 procent korting; opzeggen kan elk moment. Dat kan nu alleen nog in Amsterdam, maar aan meer steden wordt gewerkt. ,,Ook voor ons is het fijn dat de horeca weer open is, plus dat onze klanten er ondanks de coronacrisis nog zijn. De vraag neemt alleen maar toe. We hebben distributeur Dorstlust die voor ons enorm actief is, strandtenten zijn volop aan het bestellen, via via worden we sowieso steeds vaker gevonden, we hebben nieuwe smaken in ontwikkeling... Deze zomer wordt van ons!’’