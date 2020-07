Bakkers Tineke en Menno maken brood op z’n Frans

Niet te missen in het Groninger straatbeeld: bakkerij Broodje van Eigen Deeg. Eigenaren Tineke en Menno Plagmeijer maken in de bakkerij in de Brugstraat al vijf jaar zelfgebakken brood, op z’n Frans.

Voordat Tineke en Menno hun zaak openden, runden ze twee supermarkten in de Oosterparkwijk. Toen ‘hun’ C1000 een Jumbo moest worden, vonden ze het tijd voor een nieuwe uitdaging. ,,Een echte Franse bakkerij was er in Groningen nog niet’’, vertelt Tineke. ,,Ons leek het leuk om ambachtelijk brood te bakken, op de Franse manier.’’

Meer smaak

De twee verkopen alleen producten die ze zelf maken. Tineke: ,,Daardoor kunnen we de klanten goed informeren. Zo weten wij precies wat er in een brood zit en waarom. Het deeg van onze broden rijst 18 tot 24 uur, dat is heel anders dan hoe een Nederlandse bakker het doet. Doordat de degen zo lang ‘onderweg’ zijn, kunnen ze meer smaak ontwikkelen.’’

Geen last

Tineke en Menno hebben, ondanks de maatregelen, geen last van de coronacrisis. ,,In de eerste week dat alles dicht ging, dat was in maart, kwamen onze vaste klanten geen lunch meer halen omdat ze thuis moesten werken’’, zegt Tineke. ,,Maar zodra de eerste maatregelen werden versoepeld, druppelde iedereen toch weer binnen. Sindsdien is het alleen maar drukker geworden en daar zijn we heel blij mee.’’

Het stel krijgt vaak de vraag of er een tweede vestiging komt. ,,In principe niet, want je kunt nooit op twee locaties tegelijk zijn. Dan heb je geen constante kwaliteit meer’’, legt Tineke uit. ,,Het gaat juist zo goed omdat we er zoveel plezier in hebben en ontzettend goed contact hebben met onze klanten.’’

