Bas Smit en andere ‘kerstengelen’ in de bres voor bestolen tachtigers Fred en Corrie

Meerdere ‘kerstengelen’ zijn in de bres gesprongen voor Fred (86) en Corrie (82) de Gruijl uit Gouda. De tachtigers werden deze week in hun slaap bestolen van het geld voor hun huwelijksjubileumfeest, sieraden en zijn koninklijke onderscheiding. Dus kwamen Instagram-BN’er Bas Smit, maar ook Gouwenaars Martijn Henkelman en zijn compagnon Peter Mourik, in actie.

Smit wil de Gouwenaars op leeftijd graag uitnodigen bij hem in de tuin. Zijn schildpadden heten ook Fred en Corrie. Die brachten deze zomer via een Tikkie-actie zeven ton op voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Zijn Instagram-volgers deelden nu massaal het verhaal van de Goudse Fred en Corrie met hem, zegt Smit.

Smit: ,,Ik kom uit Gouda, zij ook, dus was het bingo. Deze Fred en Corrie wil ik in het zonnetje zetten. We zijn contact aan het zoeken om ze zondag op te halen voor een brunch. Met een blauwe Rolls-Royce met chauffeur, dat is toch lachen? Komen ze hier in een winterwonderland. Met een artiest. Of Nicolette (Van Dam, Smits vrouw, red.) gaat zingen. Wat aandacht voor die mensen, dat is toch leuk? Maar ik weet nog helemaal niet of ze kunnen, en of ze het willen.”

Volledig scherm Corrie en Fred de Gruijl met de door inbrekers doorzochte nachtkastlaatjes. © Pim Mul

Ziel

Ook Gouwenaar Martijn Henkelman kwam in actie. De boosheid spat af van zijn bericht. ‘Wat een laffe honden heb je toch. Geen ziel, geen benul, geen fatsoen en nul respect’, reageert hij via Facebook op de inbreker die deze week rommelde in de slaapkamer van de Gouwenaars op leeftijd terwijl die lagen te slapen.

Met zijn compagnon Peter Mourik maakt hij zo snel als mogelijk 1500 euro over, het gestolen bedrag dat Fred en Corrie opzij hadden gezet voor hun 60-jarig huwelijksjubileum. ,,We kunnen het missen. We maken het over, want anders stappen de inbrekers weer binnen. Het is erg triest, dit is een kleine moeite en een groots gebaar. 86 jaar, dit verdien je niet. Een beetje helpen, hè, waar we kunnen. We zijn bezig om hun rekeningnummer te krijgen.”

Kerst

Henkelman kent het echtpaar via voetbalclub SV Gouda. ,,Het zijn zulke fanatieke, lieve, behulpzame mensen. Nu kom ik niet meer op de club, maar hij kwam altijd langs en zij stond achter de bar. Meerdere vrienden hebben mij aangeboden dat zij ook honderd of 150 euro willen geven.”

Gouwenaar Jilles Oosterom heeft een doneeractie opgezet. ,,De selecties van SV Gouda en ONA hebben al gedoneerd. Andere Gouwenaars ook. De actie wordt massaal gedeeld. Tot nu toe heb ik bijna 500 euro ingezameld. Dat geld wil ik voor kerst gaan overhandigen. Dit zijn mensen met een hart van goud.”

