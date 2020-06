'Beledigd zijn is wat mij betreft een keuze’

Dennis van de Ven heeft een bijzonder talent. Hij filosofeert net zo smakelijk over de oprispingen van Donald Trump (‘straks toast iedereen met een champagneglas vol chloor op zijn herverkiezing’) als over de teloorgang van de Crosti, caloriebom uit de jaren 80. ,,Een gekruid vleesachtig iets en in de verte familie van de kipcorn. Bij de lancering hebben twintig volwassen mannen ergens in Nederland honderden woorden de revue laten passeren tot het gezelschap riep: ‘Crosti!’ Waarom die naam? En waarom zijn ze ermee gestopt? Zou iemand nog een stijf bevroren exemplaar in de diepvries hebben liggen?’’