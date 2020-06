Beleef Pinkpop vanuit je luie stoel met deze kennisquiz

Oliebollen eten in het zonnetje: gebakkra­men nu al open als gevolg van de coronacri­sis

11:23 Een oliebol oppeuzelen terwijl de zomer voor de deur staat: het kan in Dordrecht. Bij gebrek aan andere inkomsten in deze tijd van het jaar als gevolg van de coronacrisis, staan gebakkramen op hun winterse plek. ,,We blijven zolang de klanten blijven komen.”