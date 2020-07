Benno begon een tweede carrière als ginmaker

Oorspronkelijk komt hij uit Apeldoorn. Via Deventer en Dubai belandde Benno uiteindelijk in Haarlem. Hij werkte in Hoofddorp als hr- manager, maar verloor in 2015 zijn baan. ,,Ik kwam, waarschijnlijk door mijn leeftijd, nergens meer aan de bak en stond voor een keuze: wat moet ik nu gaan doen?’’



Benno’s zwager Dick nam hem een weekendje mee naar België om te golfen. Op het terras bestelde Dick een gin-tonic en Benno een biertje. ,,Ik had niets met sterke drank en dacht: gadverdamme, dat hoef ik niet. Maar bij de tweede ronde had mijn zwager me overtuigd en bestelde ik er ook een. Wat bleek: ik vond het erg lekker.’’



’s Avonds in het hotel verdiepte Benno zich in de verschillende gins die daar op de kaart stonden. ,,Eigenlijk wist ik toen al dat ik mijn keuze qua werk gemaakt had. Toen ik thuiskwam ben ik meteen op internet gaan zoeken en kocht ik een eigen koperen keteltje om gin in te stoken.’’ Zo werd in 2017 Stokerij Klopman geboren.