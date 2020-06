Bingoën via Facebook: Aangepast vermaak op volgeboekte campings

ReportageEén persconferentie en de wereld zag er heel anders uit. In de lege agenda van Carolien en Huub Schellekens van minicamping en boerderij Breehees in Goirle konden meer en meer reserveringen worden bijgeschreven. ‘We hebben nog nooit zo’n hoge bezettingsgraad gehad'

Coronakeurmerk voor campings

De ANWB heeft een coronakeurmerk voor campings. Met een blauw logo dat staat voor de coronamaatregelen die op de camping getroffen zijn, zoals voldoende ruimte en hygiëne. En met een geel logo dat staat voor soepele voorwaarden, zoals gratis je boeking annuleren mocht dat toch nodig zijn. De ANWB werkt samen met de helft van de ruim 2600 campings in Nederland. Op anwb.nl is te bekijken welke het coronakeurmerk hebben. Het is een zaterdagavond, voor veel gasten van camping Breehees in Goirle de laatste avond voor vertrek. Tijd voor bingo. Maar hoe speel je bingo op een 1,5 metercamping? Het antwoord komt van één van de jonge medewerkers, die aanvankelijk vooral hielp bij de paarden van de boerderij: bingoën kan met Facebook live.



Zo’n zestig deelnemers zien de eigenaar van de camping, Carolien Schellekens, de nummertjes trekken. Ze zitten voor hun tent of caravan en staren op hun mobieltjes en tablets. Wie bingo heeft, zet het op een drafje richting boerderij om een prijs op te halen. Later blijkt dat er ook mensen via Facebook meekeken, die niet eens op de camping waren. ,,Dat is één van de positieve dingen van corona: je wordt uitgedaagd nieuwe dingen te bedenken, je moet wel. Bingo via Facebook live is zoiets”, zegt Schellekens.

Breehees had een paar mooie jaren achter de rug voordat het coronavirus toesloeg. Er was geïnvesteerd in een nieuwe speeltuin bij het vaak drukbezochte restaurant met terras en de boerderij zou met Pasen het 25-jarig bestaan vieren. ,,Dan in één keer terug naar nul. Ik had het er vooral moeilijk mee dat ik niets te doen had. Daarom zijn we eten gaan maken dat je kunt afhalen of laten bezorgen, en je kon voor een middag een pony huren. Picknickmand mee en even met het gezin eropuit. Het was natuurlijk prachtig weer in april, dus dat liep heel goed.”

Quote Je wordt uitgedaagd nieuwe dingen te verzinnen: bingo via Facebook

Toen premier Rutte daarna kwam met de boodschap dat campings weer open zouden kunnen als er privésanitair was, begonnen de reserveringen weer binnen te stromen. Hemelvaart was het eerste lange weekend en al gauw volgde een uitverkocht Pinksteren. ,,Voor juni, juli en augustus hebben we nog nooit zo’n hoge bezettingsgraad gehad.”

Volledig scherm Campinggast Floris maakt gebruik van het prive-sanitair bij de kampeerplek op camping de Solse Berg. Om te voldoen aan de coronaregels zijn er houten huisjes met toilet en zonnedouche geplaatst. © ANP

Prijs-kwaliteit

Breehees huurde in de buurt toiletwagens met een aparte douchecabine én toilet voor elke tent, zónder de gasten daarvoor extra kosten in rekening te brengen. ,,Nu er nog veel onduidelijk is over het buitenland, boeken veel mensen een vakantie in Nederland. Wij kregen ook daarom van sommige ondernemers het advies onze prijzen snel met vijftig procent te verhogen. Ik heb dat heel bewust niet gedaan. Ik hoop namelijk dat mensen die nu naar ons toe komen een goede prijs-kwaliteitverhouding ervaren en volgend jaar terugkeren.

,,We zijn als een malle bezig zelf douches en wc’s te bouwen, zodat straks iedereen zijn eigen sanitair heeft. Corona is niet zomaar weg en de gast is eraan toe zijn eigen douche en wc te hebben. Daar wil hij in de toekomst ook best iets meer voor betalen.’’

Gezinsgevoel

Afstand is er op campings sowieso vaak al, juist dat is één van de voornaamste redenen om er vakantie te vieren. De gasten komen voor rust. Breehees houdt daar overal op het terrein nadrukkelijk rekening mee, ook op het terras. Om klanten te laten weten dat het terras (met nieuwe kaart) weer open is, maakt Breehees vooral gebruik van de eigen site, social media en nieuwsbrieven. Vooral Facebook is populair onder gasten, zo bewijst de bingo. Onder hun kinderen blijkt ook TikTok veelgebruikt. Ongetwijfeld zullen de medewerkers nog meer inventieve ‘coronaspellen’ bedenken. Waar het virus ook voor zorgde, is een gevoel dat niet door technologie en innovatie wordt gedreven. ,,Als we ons allemaal gedragen en de campings openblijven, gaan we na een moeilijke start een mooi seizoen tegemoet. Campinggasten waarderen het misschien het meest van iedereen dat ze weer op vakantie mogen en het gezinsgevoel is dit jaar na de crisis veel sterker. We gaan echt met elkaar op vakantie.’’

Het regent reserveringen bij campings en boerderijen in Nederland. Blijven we hier vakantie vieren als de grenzen in Europa weer open zijn? Waar en hoe bereik je je gasten? Ontdek hoe je gericht reclame maakt en een succesvolle advertentie vormgeeft. Download de DPG Media whitepaper voor ondernemers op: deondernemer.nl/nlstartopraad gehad’.

Eerder al moch het sanitair op de campings weer open. ‘We zagen het al wel aankomen, maar toch heel fijn dat het weer mag’, reageert Noortje Claassen, eigenaresse van De Gerrithoeve in Oisterwijk: