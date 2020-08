Tegenslag kun je niet vermijden, crisis wel: ‘Vlucht niet voor de storm’

Geen nonnen, wel studenten in het klooster: ‘Wie heeft mijn eten uit de vriezer gejat?’

15:00 Het is stil op de studentengang in voormalig klooster Sint Ursula aan de Baroniestraat in Boxtel. Maar volgens studente Sterre komt er met elke verdieping hoger, ook meer leven in de brouwerij. Hier, op de eerste etage, acht deuren in een lange gang. Die daarachter ook acht Boxtelse studenten herbergen. Een reportage vanuit een studentenkamer in een klooster.