Chauffeurs verrast met gratis bal gehakt in Deurningen: ‘Ze hebben het echt zwaar gehad’

Tot corona vloog muzikant Martin de wereld over, nu verkoopt hij kattenbrok­ken in de Jumbo

15:59 Martin Verdonk (61) vloog als muzikant de wereld over en speelde met namen als Lionel Richie, Prince en Santana. Tot de coronacrisis toesloeg en het leven van de percussionist, die al dertig jaar lesgeeft aan het Rotterdamse conservatorium, drastisch veranderde. In plaats van concerten, verkoopt hij nu kattenbrokken in de supermarkt.