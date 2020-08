Chinezen even weg, maar toch is het druk in Giethoorn

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven… Acht bootjes op een rij. En verderop, vanuit de bocht net voor de kerk, komen er nog meer aan. Vol met mensen die zojuist zo’n sloepje bij het binnenlopen van Giethoorn, over de kade van de Dominee T. O. Hylkemaweg, hebben gehuurd. Maar ze zijn ‘anders’, die tijdelijke pleziervaarders, dan de laatste jaren. Blond. Of in ieder geval voorzien van een Europees uiterlijk. Veel, heel veel Nederlanders, de grote meerderheid. Net als tot vijf jaar geleden.