CO2-compenseren kun je leren

Om maar met de deur in huis te vallen: met compenseren gaan we klimaatverandering niet stoppen. De wereldbol is te klein om genoeg bomen te planten als bijna 8 miljard mensen gaan vliegen, autorijden, vlees eten en eindeloos consumeren. ,,We pompen zoveel CO 2 de lucht in, dat kun je met compenseren simpelweg niet rechtbreien. Dat is de ongemakkelijke waarheid”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd energie en klimaat bij Greenpeace. Om de opwarming van de aarde te stoppen, zullen we ons gedrag moeten aanpassen. Maar dat betekent niet dat compenseren helemaal zinloos is. Als je dan toch in het vliegtuig stapt, is compenseren nog altijd nog beter dan niet compenseren. Maar let wel op waar je je geld in steekt.