Corona verleidt ons tot grote aankopen: duizend euro voor een tv? Prima!

De omzet van de detailhandel steeg in mei met maar liefst 8 procent ten opzichte van vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de hoogste groei in 14 jaar tijd. Blijkbaar zijn we deze zomer opeens erg kooplustig. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels (31) herkent het zelf ook. Hij schafte onlangs een nieuwe set meubels aan voor in zijn tuin. Daarnaast is hij een houten vlonder aan het aanleggen als terras. ,,Als ik eerlijk ben, denk ik dat beide er niet waren gekomen als er geen corona was geweest. Ik ben er dus ook ingetrapt.’’