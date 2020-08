De Chaamse Bossen: een paradijs voor fietsers, maar niet meer voor wildkampeerders

#NLStartOp Het moeilijk­ste besluit van deze winkelier de voorbije maanden? ‘De koffiehoek sluiten’

2 augustus De felbegeerde titel ‘Winkelier van het Jaar’ ging in 2019 niet naar een van de grote nationale bouwmarktketens maar naar de Bouwhal. Het familiebedrijf in Zwolle draagt no-nonsense hoog in het vaandel.