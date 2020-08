De rust keert terug in de Biesbosch, merken ook vogelaars: ‘Ik heb drie keer de visarend gespot’

Slim bedacht: in deze disco waar normaal 700 man dansen, komt nu een sport­school

19 augustus Spotlights on. Eind van de maand kun je sporten op de dansvloer van discotheek El Toro in Goes. Sportschool Focus Fit Goes gaat daar spinning- en pumplessen aanbieden. ,,Een ideale plek”, zegt eigenaar Rob Kluwen. ,,Normaal kan hier zevenhonderd man dansen.”