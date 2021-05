De vijf leukste online sport games van dit moment

Vanwege de lockdownmaatregelen is binnen sporten helaas niet mogelijk, maar gelukkig geldt dat niet voor de online sportgames. Die kan je heerlijk vanaf de bank spelen. Je conditie zal er niet door worden verbeterd, maar voor je behendigheid en coördinatie is het een leuke training. Om je wegwijs te maken in de digitale sportwereld, hebben we een overzicht gemaakt van de leukste online sport games.

3D Darts

Toen Raymond van Barneveld in 1998 de finale van de Embassy won door Richie Burnett te verslaan, was darten in één klap zeer populair bij het grote publiek. Maar darten kan natuurlijk ook online! Zo waan je in het populaire dartspel 501 even in de Lakeside Country Club.

8-Ball Pool Biljart

Pool Biljart is komen overwaaien vanuit Amerika. In iedere plaats in Nederland is wel een Snooker Centre waar je Pool Biljart kan spelen. Het is dan ook niet gek dat de online versie zo enorm populair is geworden. Maar hoe werkt het spel nou eigenlijk? De nummers 1 tot 7 noemen wij de hele ballen (solids), de nummers 9 tot en met 15 zijn de halve ballen (stripes) en de zwarte bal is de 8-ball. Beide spelers kiezen voor solids of stripes en spelen deze vervolgens in de pockets. Als laatste wordt de zwarte bal weggespeeld. Wil je zelf eens ervaren hoe het is om 8 ballen weg te spelen? Speel dan hier 8-Ball Billiards Classic.

3D basketball

Lebron James is volgens velen de meest legendarische basketbalspeler, maar Michael Jordan is een goede tweede. In Madison Square Garden in New York hebben deze heren furore gemaakt. Wil je zelf ook eens online een slam dunk maken? Speel dan nu 3D basketball en blijf scoren.

3D Free Kick

Vrije trappen nemen in het voetbal is een specialiteit. Ronald Koeman won er voor Barcelona de Europa Cup 1 mee in 1992. Bij het komende EK zullen er ongetwijfeld weer een aantal mooie vrijetrappen worden genomen. Wil jij zelf ook eens meemaken hoe het is om een briljante goal te maken? Speel dan 3D Free Kick en waan je even de held van je team.

Archery World Tour

Boogschieten vormt al sinds de klassieke oudheid een onderdeel van de Olympische spelen, net zoals dit deze zomer in Tokio het geval zal zijn. Boogschieten is vooral een concentratiesport, waarbij de oog-handcoördinatie een belangrijk element vormt om de pijl in de roos te schieten. Beleef nu zelf online hoe het is om te boogschieten in Archery Wold Tour en merk hoe deze game zorgt voor de verbetering van je coördinatie.

