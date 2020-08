De zomer van Froukje de Both: ‘Ik luister graag naar ABBA, een kleine guilty pleasure’

Ondanks alles is er deze zomer genoeg te lezen, kijken, beleven en beluisteren. Wat doet Froukje de Both?

Dit boek heb ik voor de vakantie bewaard:

,,Je ongekende vermogens van Tony Robbins, mental coach. Ik ben een groot fan en heb al vele podcasts en video’s van hem beluisterd en gezien. Het boek ben ik nu aan het lezen en zorgt voor een heerlijke positieve boost. Het geeft mij vertrouwen in mezelf: ik ben de regisseur van mijn eigen leven.’’

Favoriete muziek voor onderweg:

,,Ik luister in de auto graag naar ABBA, een kleine guilty pleasure. Ik krijg daar een zorgeloos gevoel van. Mijn favoriete nummer is Summer Night City. Daar word ik zo vrolijk van!’’

Ideale serie voor een regenachtige dag:

,,Ik heb net gekeken naar de documentaire op Netflix Jeffrey Eppstein: Filthy Rich. Wat een bizar leven had die man en wat een narcist moet dat zijn geweest. Kippenvel gaf het me. Je voelt gewoon hoe machteloos die meisjes zich gevoeld moeten hebben.’’

Eerste keer uitgaan na de lockdown:

,,Dat was hier in Landsmeer in Bar de Zuyd met een vriendin. Lekker wijn drinken, te veel eten en over het leven praten. Dat had ik gemist.”

Luie of actieve vakantie:

,,Liefst van alles wat. Op mijn ideale vakantie zitten we in een vakantiehuis ergens bij het strand in een warm land en gaan we af en toe iets actiefs doen, maar meestal niet. Mijn lievelingsvakantieland is Italië vanwege het fijne eten en actief is voor mij niet té actief maar bijvoorbeeld een stadje bezoeken of een museum.”

Geheimtip:

,,Luister eens naar een podcast van inspirerende mensen, zoals van TED of Thijs Lindhout. Ik luister dit soort podcasts tijdens het skeeleren en dat vind ik heel fijn. Ze geven me vaak nieuwe inzichten en inspiratie.’’

Klassieker:

,,Songs In The Key Of Life van Stevie Wonder. Dit album is zo briljant en tijdloos. Toen ik zwanger was ging ik naar een concert van Stevie, ik weet bijna zeker dat het in Ahoy was. Mijn dochter Emma is nu 11 jaar en ik vind de muziek nog steeds ontzettend mooi. Dit album loopt als een rode draad door mijn leven. Het duikt altijd weer op.’’

Nieuw ontwikkelde hobby tijdens corona:

,,Ik heb in deze fase niet echt een nieuwe hobby ontwikkeld maar ik geniet merk ik wel nog meer van thuis zijn en het huis gezellig maken. Ook daarom heb ik zo’n zin in mijn nieuwe tv-programma Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. Daarin zorgen we voor tips en inspiratie op gebied van wonen, tuin, maar ook koken, beauty, opruimen en vrije tijd.”