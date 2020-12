Deze Delftse student maakte de kleinste kerstboom ter wereld

Willems maakte met een tunnelmicroscoop, die ze gebruikt voor haar afstuderen, de kleinste kerstboom van Nederland en naar alle waarschijnlijkheid van de hele wereld.



De microscoop is in staat individuele atomen af te tasten en zelfs van plaats te laten veranderen. Willems bouwt met de microscoop kleine structuren, letterlijk atoom-voor-atoom, om daarvan vervolgens de quantummechanische eigenschappen te bestuderen voor haar afstudeerproject. Heel ingewikkeld allemaal, dus besloot Willems met de feestdagen in het vooruitzicht voor een keer iets heel anders te maken.



Ze heeft een mini-kerstboom gemaakt door uit een perfect kristalrooster exact 51 atomen te verwijderen. De boom is vier nanometer hoog, ofwel vier miljoenste van een millimeter. Maar dat is zonder de piek mee te rekenen. Hopelijk zijn er ook kerstballen en kerstverlichting te vinden om de piepkleine dennenboom mee te versieren.