‘Dit was mijn redding, anders was ik zeker verzand in hele dagen netflixen’

Alternatieve vierdaagse Rinske is controleur tijdens Vierdaagse: ‘Ik dacht iedere keer: ik doe het nooit meer’

10 juli Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is de Vierdaagse afgelast. En dat doet pijn in Nijmegen, en ook een beetje in de rest van Nederland. Om de pijn wat te verzachten heeft De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) samen met DPG Media, uitgever van deze nieuwssite De Alternatieve Vierdaagse in het leven geroepen. Deelnemers kunnen zich gratis inschrijven en op een zelf gekozen moment 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer lopen, met behulp van een app op de telefoon. Deze krant brengt dagelijks de persoonlijke verhalen van deelnemers in de rubriek ‘de vier-vraagse’. Vandaag is dat Rinske van den Brink, controleur tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.