Dit zijn de goedkoopste (en duurste) plaatsen om te parkeren bij het strand

Mooi zand, legio strandtenten, een boulevard om te flaneren, de Pier; Scheveningen is dé badplaats met alle toeters en bellen en daarom onverminderd populair. Niet heel verrassend dan ook dat je hier voor parkeren bij het strand het diepst in de buidel moet tasten: 3,85 euro per uur en 23,25 euro voor een dagkaart. En dan maar hopen dat je een plekje vindt.