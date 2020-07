Dit zijn de leukste uitjes voor deze week

Kun je veilig winkelen of is het te druk in de stad? Een digitale kaart houdt je realtime op de hoogte

11:20 De provincie Utrecht komt met een online overzichtskaart met actuele informatie over de drukte op populaire locaties in de regio. Kleurt de kaart groen? Dan is dat het sein dat er goed 1,5 meter afstand is te houden.