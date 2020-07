Duurzaam reizen binnen de stad? Zo doe je dat in Den Haag

Eindelijk vakantie voor deze burgemees­ters: 'Maanden op adrenaline geleefd'

21 juli Maandenlang werkten burgemeesters in de Utrechtse regio in de hoogste versnelling. Patrick van Domburg van IJsselstein moest op het toppunt van de crisis elke dag bellen met nabestaanden van overleden coronapatiënten, Sjoerd Potters van De Bilt moest samen met zijn echtgenoot zelf in quarantaine. Loco Gerrit Boonzaaijer was plots de eerste man in de Utrechtse Heuvelrug toen de burgemeester geveld werd door corona. Maar nu is het eindelijk zo ver: vakantie!