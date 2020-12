Een ode aan de buurtwinkel: altijd een gezellig babbeltje en extra service

De familie haatte mijn fashiona­ble boom: zielloos geval heeft nu weer oma’s kleurrijke ‘kerstbal­len’

13 december Frank Poorthuis deed deze week in zijn rubriek Frank in quarantaine een nieuwe oproep: wat zijn jullie kerstboomtradities? Er hangt prullaria in uit alle werelddelen. Lijkt het. Maar ondertussen zijn het natuurlijk vooral dierbare herinneringen. Ik las uw heerlijke en bijzondere verhalen weer met groot genoegen. Te veel waren het er. Een kleine keuze, sorry voor de anderen, maar geniet vooral.