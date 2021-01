Enige voordeel van thuis lesgeven is dat ze geen luizen kunnen doorgeven

De wekker gaat sinds begin deze week weer een uur vroeger af, want om negen uur heeft de oudste van acht al een zoommeeting met de hele klas. Checkt de juf op het digitale speelplein even of alle kinderen nog binnenboord zijn. Kunnen ze even naar elkaar zwaaien. Maar zo’n zoom-meeting haalt het natuurlijk niet bij de avonturen op het stenen schoolplein. Het enige voordeel is eigenlijk dat ze elkaar nu de luizen niet kunnen doorgeven.

Dat is niet wat ons het meeste bezig houdt. Want we moeten het er toch echt weer even over hebben. Ik weet dat Rutte en De Jong de basisscholen hebben gesloten om ons tot thuiswerken te dwingen, want dat gebeurde te weinig. Maar het is gekkenwerk nu. Er wordt helemaal niet thuis gewerkt. Je kunt niet thuis werken als je, zoals wij, twee kinderen les moet geven. Eentje in groep 3, eentje in groep 5. Van beiden wordt verwacht dat ze de hele ochtend achter een computer meetings hebben en hun huiswerk maken. En dat dan op zeven verschillende computerprogramma’s. Echt.

Dan moet je dus ook nog eens zomaar twee extra computers tevoorschijn kunnen toveren. Eentje hadden we paraat en ook al is-ie van voor de eerste maanlanding, je beseft dat het eerste-wereld-luxe is. De ander is die van m’n vrouw, die dus sowieso niet kan werken zolang de lessen niet af zijn. Ze houdt lijstjes bij met de huiswerktaken van de kinderen (tien per kind per dag), omdat ze anders het overzicht verliest. Maar het is onzin, dat verliest ze al na twee uur. Les 3 van kind twee klopt niet met wat er in het boek staat. Het taalprogramma waar alle online lessen in gebeuren, is down. De instructiefilmpjes kunnen alleen op de telefoon van m’n vrouw bekeken worden. En dan begint de buurman ook nog te boren. Hard, lang. Het houdt niet op. Hugo de Jonge: HELP!

En dan kijken we met argusogen naar de ontwikkelingen in Engeland, waar Boris Johnson heeft besloten dat het basisonderwijs langer dicht moet. De nieuwe virusvariant blijkt nog besmettelijker dan de oude en ontziet kinderen kennelijk niet . Opeens zijn de kleintjes virusbommetjes geworden. Je wilt de consequenties van die verse waarheden liever niet weten. Maar het is onontkoombaar: het betekent dat we ze misschien thuis hebben tot iedereen gevaccineerd is. Ik weiger daar gewoon aan te denken.