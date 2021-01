Fadi gaat viraal met tweet over vader die na 25 jaar herenigd wordt met oude vriend uit Irak

Toen Fadi drie jaar oud was, vluchtte hij met zijn ouders vanuit Irak naar Nederland. Omdat Fadi nog jong was, heeft hij weinig herinneringen aan het leven in Irak. Zijn ouders daarentegen wel. Het is voor hem dan ook extra mooi om te zien dat zijn vader na 25 jaar weer in contact komt met een oude vriend uit Irak via Facebook. ,,Heel even dacht ik dat ik vader was van een tienerdochter.”