Fanatieke puzzelaars over AD Fun: ‘Is het verslavend? Je zou het haast zeggen’

Marieke Leeuwenburgh, (28, Gouda), lost kruiswoordraadsels op met haar vriend

,,Wat ooit begon als een leuke bezigheid tijdens onze strandvakanties in Griekenland is inmiddels een dagelijkse routine geworden. Samen met mijn vriend lekker puzzelen. Maakten we die op het strand nog oldschool uit de puzzelboekjes, nu doen we dat vooral in de AD app. Het Zweedse raadsel is onze favoriet. Ik heb gemerkt dat we elkaar daarin perfect aanvullen. Als ik de oplossing niet heb, heeft hij die vaak wel en vice versa. Door samen te spelen merk ik dat ik er steeds beter in wordt. En ik geef eerlijk toe, soms zit daar ook een beetje competitie bij. Dan is het toch een sport om als eerste op een woord te komen. Waar anderen misschien ’s avonds op de bank naar Netflix kijken, lossen wij graag een puzzeltje op. Overigens is het niet zo dat we altijd samen puzzelen. Ik werk in de zorg en als ik avonddienst heb gehad, vind ik het heerlijk om ’s ochtends op mijn gemak een puzzeltje te maken. Dat zijn niet alleen maar kruiswoordraadsels, ook de sudoku maak ik graag. En stiekem ben ik fan van bubbelshooter.”

Volledig scherm Marieke Leeuwenburgh en haar vriend © Eigen foto

John van Vliet (63, Dortmund), speelt de sudoku’s van over de grens

,,Ik ben Nederlander, maar woon al twaalf jaar in Duitsland. Ik lees de Duitse kranten maar ook nog altijd het AD. Dat doe ik online. Hoewel ik hier al jaren woon, ben en blijf ik een Nederlander en dan wil je toch graag op de hoogte blijven van wat er in Nederland speelt. De krant speelt daarin een belangrijke rol. Zo blijf ik me toch een beetje Nederlander voelen. Al moet ik bekennen dat ik de krant niet van voor tot achter lees, precies genoeg om het belangrijkste nieuws mee te krijgen. En ja de puzzels pak ik dan ook altijd even mee. Ik speel de sudoku, de filippine, de woordzoeker en het kruiswoordraadsel. Dat doe ik om twee redenen. Ik vind het leuk om te doen en ik blijf graag een beetje fit in het koppie. Het hoort inmiddels een beetje bij mijn dagelijkse routine. Ik pak ’s ochtends een kop koffie en neem de krant erbij. Ik merk dat ik er ook steeds beter in wordt. Maar er is nog een reden. Voor mijn werk ben ik veel in het buitenland waar ik Engels spreek, ik heb een Duitse vrouw waar ik Duits mee praat. Dus die puzzels helpen mij om mijn Nederlands op peil te houden. Soms moet ik echt even diep nadenken, welk Nederlands woord was dat ook alweer? Overigens maak ik de puzzels in de Duitse kranten ook. En die zijn soms toch wel lastig. Ik spreek een aardig woordje Duits maar hier kennen ze soms meerdere woorden voor dezelfde uitdrukking. Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op.”

Volledig scherm John van Vliet © Eigen foto

Maja Guliker (57, Amersfoort), start elke dag met een kop koffie en een puzzel

,,Ik ben echt een ochtendmens en altijd erg vroeg wakker. Meestal sta ik rond half vijf op en het eerste wat ik doe is een kop koffie zetten en de puzzels maken. En als ik zeg ‘als eerste’ dan bedoel ik ook echt als eerste. Ik snel de koppen in de krant en blader dan eerst door naar de puzzelpagina. Overigens doe ik dat nog lekker met de papieren krant en als die puzzels opgelost zijn, ga ik verder op de site. Het is een vast dagritme geworden, het helpt om je hersens op gang te brengen en je begint relaxed aan je dag. Maar de puzzels moeten wel af, ik hou er niet van als het me niet lukt om ze op te lossen. Soms wordt ik wel eens onderbroken als ik bijvoorbeeld naar m’n werk moet of als er bezoek is. Maar zodra die de deur uit is, keer ik snel weer terug naar m’n puzzel. Ik maak Zweedse raadsels en cryptogrammen maar ik ben echt een getallenmens dus de sudoku is mijn favoriet. Helemaal de Sudoku vijfling die ieder weekend in het magazine staat. Daar ga ik altijd goed voor zitten. Is puzzelen verslavend? Je zou het haast zeggen.”

Volledig scherm Maja Guliker © Eigen foto

Rozemarijn de Zwart ( 25, Utrecht), lost graag een puzzel op in de trein

,,Voordat de coronapandemie uitbrak speelde ik altijd het cryptogram in de trein naar m’n werk via de AD app. Ik speelde dan samen met mijn vriend die ook onderweg was. Dan stuurde we screenshots van onze vordering en als we er ’s ochtends niet uitkwamen, gingen we er ’s middags mee verder. Vaak komen we er met z’n tweeën dan wel uit, al moet ik eerlijk toegeven dat de meeste oplossingen van zijn kant komen. Het cryptogram is zo fijn omdat het mijn taalgevoel verbetert en op een gegeven moment ga je zelfs trucjes herkennen. Zo duidt het woordje ‘weer’ in de omschrijving vaak dat er gezocht wordt naar een omkering. Hoe vaker je hem speelt, hoe makkelijker de puzzel wordt. Door de coronacrisis speel ik nu vanuit huis maar deel ik mijn scherm nog altijd met mijn vriend, zo ben je op afstand maar toch een beetje samen.”

Volledig scherm Rozemarijn de Zwart © Eigen foto

