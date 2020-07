Hij maakte een wereldhit, maar: ‘Ik vind Summer Jam nog steeds vals klinken’

,,Met mijn collega’s Michel en Dieter vormde ik The Sunclub, een project waarin we housemuziek wilden combineren met Latijnse invloeden. We wilden een album maken, we waren helemaal niet bezig met radio. Na een middagje pielen in de studio had ik Fiesta bedacht. Een melodielijntje, wat ritmes, ik was scheidsrechter in het jeugdvoetbal, daar heb ik dat fluitje vandaan. Ik zat in Rhenen, vlakbij Arnhem, mijn percussionist woonde in Amsterdam en ik wilde hem ‘Yeppa’ laten roepen. Het was nogal een gedoe om daarvoor heen en weer te rijden, dus ik heb het opgenomen via de telefoon. Daardoor klinkt het wat overstuurd, dat klonk goed op de plaat.