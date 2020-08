Hoe bepaal je de schermtijd van je kinderen? Dit zijn goede afspraken om te maken

Dus wat te doen? Volgens de World Health Organization moeten kinderen in hun eerste jaar sowieso van beeldschermen worden weggehouden. Tussen 2 en 4 jaar oud is het maximum een uur per dag en daarna is het maximum twee uur. Minder is beter, want we hebben het hier over het maximum.



Kinderen die meer mogen kijken hebben vijf keer meer kans op allerlei ingewikkeld gedrag, bijvoorbeeld omdat ze hun energie niet kwijt kunnen, te veel snacken en te weinig bewegen en daardoor dik worden en ook slechter slapen door de ‘blauwe ruis’ van het beeldscherm.



Kinderen moeten volgens experts voor de gezondheid van oog en rug minstens twee uur per dag naar buiten. En als je thuiskomt van school en je mag meteen een scherm aanklikken, haal je dat niet. Ook zouden kinderen na elke twintig minuten dat ze achter een scherm zitten, twintig seconden in de verte moeten kijken.