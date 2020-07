Hoe kinderen te beschermen tegen de zon: negen dingen die je (nog) niet wist

1. 60 procent van de kinderen is weleens verbrand

Helaas lukt het ouders niet altijd hun kinderen tegen zonnebrand te beschermen, blijkt uit het Nationale Zonrapport 2020. 60 procent van de ouders zegt dat hun kind weleens is verbrand. ,,We weten dat de zon schadelijk is, maar we gedragen ons er niet naar’’, vertelt Jan Willem van der Sterre, directeur van de webshop voor uv-kleding UV-Fashions en initiatiefnemer van het onderzoek. ,,We hebben, als we op pad gaan met de kinderen, geen zonnebrandcrème bij ons.’’ Ook Alice Langeveld, dermatoloog in ziekenhuis Tergooi, beaamt dat we te laks omgaan met de zon. ,,Vorig jaar is een kwart van de kinderen verbrand, dat percentage moet naar nul.’’