Houtskool voor barbecues vaak slecht voor milieu, dit zijn alternatieven

Volgens klimaatorganisatie HIER wordt in Nederland jaarlijks naar schatting 13 miljoen kilo houtskool verkocht. Ongeveer 80 procent daarvan wordt op een milieuonvriendelijke manier geproduceerd in Zuid-Amerika en vooral Afrika. Illegaal gekapt hout wordt op grote schaal in de openlucht verbrand om houtskool te fabriceren, waarbij 10 tot 12 kilo hout nodig is voor 1 kilo houtskool of briketten.

Illegale houtkap

Een vijfde deel van de in Europa verkochte houtskool komt uit Nigeria, waar illegale houtkap aan de orde van de dag is. Tussen 2010 en 2015 verloor Nigeria een vierde van zijn natuurlijke bossen. Ongeveer een kwart van al dat tropische hout diende voor de productie van houtskool, die hier veelal te koop is in goedkope zakken van supermarkten en doe-het-zelfzaken.

Vreemd genoeg is dat niet verboden. Volgens de Europese wetgeving is de invoer van hout uit illegaal gekapte bossen verboden, maar enkel als het gaat om hoofdproducten als balken voor de bouw. Afgeleiden zoals houtskool vallen buiten die regels.

Alternatieven

Gelukkig zijn er ecologisch verantwoorde alternatieven voor de milieubewuste barbecuefan. Een overzicht:

Ga eens op zoek naar houtskool van de schadelijke melliferaboom. Vooral in het zuiden van Afrika, met name in Namibië, slorpt deze exotische boom massa’s grondwater op, laat hij niets meer over voor de andere gewassen en verandert hij de grond rondom zich langzaam in een dor woestijngebied. Een voorbeeld van mellifera-houtskool is Bushveld Charcoal, dat in Nederland te koop is bij veel (online) speciaalzaken.

Kokosbriketten

Ook organisch afvalmateriaal lijkt steeds vaker een tweede leven op het barbecuerooster te krijgen. In Nederland zijn bij gespecialiseerde winkels briketten van kokos te koop. Moeilijker te vinden zijn briketten van katoen en maïs. Lees wel de verpakking goed. Er zijn kokosbriketten uit Indonesië waaraan fossiele brandstoffen als paraffine zijn toegevoegd. Fikt lekker, maar is niet bepaald milieuvriendelijk.