Iedereen is massaal gaan joggen in coronatijd: ‘Je ziet de gekste dingen voorbijkomen’

‘Verplegend kunstenaar’ Marco (50) schilderde 25 corona-frontwer­kers: ‘Wat hebben hun ogen allemaal gezien?’

17:26 ‘Verplegend kunstenaar’ Marco de Vente (50) uit Utrecht raakt met zijn getekende serie coronaportretten een gevoelige snaar. Er zijn brillen en maskers te zien in allerlei soorten en maten. ,,Maar we lezen in al die ogen ook onze eigen angsten en zorgen over wat corona met ons doet.’’