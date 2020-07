Jody Bernal: ‘Que Si Que No kwam precies op het goede moment’

Het is voorjaar 2000 wanneer Jody Bernal in Colombia voor het eerst zijn biologische vader en moeder ontmoet. Bij het afscheid op het vliegveld in Bogota krijgt de 18-jarige tiener, in Delft opgegroeid bij adoptieouders, een cd van zijn tante. Daarop staan nummers van de Argentijnse groep El Símbolo. ,,Die heb ik thuis beluisterd. Eén nummer bleef voortdurend in mijn hoofd hangen. Zó tof. Dat wilde ik wel opnemen’’, kijkt de zanger, nu 38 jaar en inmiddels als dj actief, twee decennia later terug.