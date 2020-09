Keuzestress? Dit zijn de populairste films en series van deze zomer

Methode van het onderzoek De films en series worden gerankt naar aanleiding van hoe lang ze in de top 10 staan. Dit op basis van een puntensysteem. Een titel krijgt 10 punten als deze op plek 1 staat. En 1 punt als deze op plek 10 staan (etc.). Hoe hoger (en/of langer) een titel in de top 10 staat hoe meer punten en hoe hoger deze zich dus plaatst in de totale ranking. Dit onderzoek betreft een analyse van de periode 1 juni t/m 23 augustus.

De kracht van nostalgie is ook duidelijk zichtbaar op het platform van Disney. De eerste plaats in de categorie ‘Serie’ is weggelegd voor The Simpsons. Ook producties van Marvel en Star Wars vallen goed in de smaak bij de gebruikers van Disney+. Bij Netflix valt op dat maar liefst acht ‘originals’ (titels die exclusief bij Netflix zijn te zien) in de top tien van beste series staan, met The 100 als lijstaanvoerder.