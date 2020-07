Leonie loopt van Den Haag naar Nijmegen: ‘Dit zou mijn 13de vierdaagse worden’

Indebuurt Den HaagDe Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door en dat is heel jammer voor de duizenden wandelfanaten. Gelukkig is er wel de Alternatieve Vierdaagse waarbij je ook een beloning krijgt voor je prestatie. Je loopt al mee vanaf 10 km per dag en je kunt zelf de route bepalen. De Haagse Leonie Vilier ziet dat wel zitten en loopt van Den Haag naar Nijmegen, 135 kilometer, in drie dagen. En dan plakt ze daar ook nog een rondje Nijmegen aan vast.

,,De eerste keer dat ik de 4daagse liep, had ik helemaal niet geoefend. Het is toch maar wandelen, dacht ik. Natuurlijk kwam ik na vier dagen huilend over de finish. Maar dat heeft me niet tegengehouden het nog een keer te lopen. Inmiddels is die 40 kilometer per dag geen uitdaging meer”, vertelt Leonie.

Traditie

De Nijmeegse vierdaagse lopen is een traditie geworden voor Leonie. De collega waarmee ze de eerste liep, doet al niet meer mee, maar alleen is ze nooit. ,,De Vierdaagse loopt je niet in je eentje. Het is daar één groot feest. En als het even niet meer gaat, helpen de anderen je over de streep.”

,,Ik ben bijvoorbeeld een keer op de laatste dag, over een gladiolen blad, uitgegleden. Ik had zo’n pijn, maar een onbekende man heeft me geholpen naar de finish. En nu help ik juist weer anderen.” Want bij de Vierdaagse gaat het niet om winnen of verliezen, maar het behalen van de eindstreep. En daar wacht een flinke beloning, namelijk een militaire onderscheiding.

Zoals we ook in Den Haag weten is het tijdens de vierdaagse één groot feest rondom Nijmegen. Op woensdag loopt bijvoorbeeld iedereen in het roze, daarmee vragen ze aandacht voor de lhbti gemeenschap. ,,Ik heb voor deze keer ook mijn roze outfit bij me.”

,,De eerste keer bleven we bij een vriendin van mijn collega in Nijmegen slapen. Inmiddels is dat een hele goede vriendin van mij geworden. Zij vond het natuurlijk ook erg jammer dat ik dit jaar niet zou komen. Dus ik loop gewoon naar Nijmegen.”

Voetenbadje

Maar die tocht wordt niet zo makkelijk. Leonie heeft dan wel de conditie, in je eentje lopen is toch wel wat anders. ,,Ik weet nu niet of ik onderweg wel overal water kan halen, bij de Vierdaagse is dat allemaal geregeld. Ook zijn er geen supporters en is er geen feestje. Dus dat zal geestelijk ook pittig worden.” Maar dat ze het haalt dat weet ze wel zeker.

Volledig scherm Leonie Vilier tijdens de Nijmeegse Vierdaagse © eigen foto

,,Ik loop, vanaf dinsdag 21 juli, in drie dagen naar Nijmegen. Bij Benschop en Rijswijk Buitenpolder stop ik. Daar staat mijn man dan op een camping met een camper. Wanneer ik aankom staat vast het voetenbadje al klaar en na de verzorging en een goede maaltijd vroeg naar bed.”

Dit is niet voor het eerst dat Leonie alleen wandelt, aan andere evenementen die minder druk zijn dan de Nijmeegse Vierdaagse heeft ze ook meegedaan. Maar dit is wel voor het eerst dat ze vier dagen alleen loopt. ,,Ik denk dat ik het wel aankan, het enige wat tegen kan zitten zijn wegopbrekingen. Ik moet dan ter plaatse een andere route uitstippelen. Ik verwacht dan ook wel een paar kilometers meer te lopen. ”

Wanneer Leonie aankomt in Nijmegen, loopt ze daar ook nog een rondje. ,,Dat wordt waarschijnlijk de route die normaal op donderdag, de een na laatste dag wordt gelopen. De route van de vrijdag kan niet want dan worden er speciaal voor het evenement pontons over het water neergelegd. Dat gebeurt nu natuurlijk niet.”