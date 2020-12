Leraar in tranen nadat hij in digitale les wordt verrast door klas

VIDEOEen grote verrassing voor docent Conrad Berghoef die lesgeeft op een roc in Drachten: zijn leerlingen hebben hem vanochtend een hart onder de riem gestoken als blijk van waardering voor zijn online lessen. De nietsvermoedende docent was zichtbaar emotioneel geraakt. ,,De studenten zagen me achteruit gaan.”

‘Meneer, kunt u ons allemaal zien?’ begint de video van de les die Berghoef op Twitter plaatste. ‘Ik kan helemaal niemand zien’, reageert de docent. Tijdens de les hadden alle leerlingen hun camera uitstaan, tot grote ergernis van Berghoef. En dat was nu net de bedoeling. ,,Vanochtend rond 09.00 uur schakelde ik in voor de zoveelste online les Nederlands. Meestal zijn er al een paar leerlingen aanwezig met hun camera aan, maar alle camera's bleven uit. Ik werd er flink chagrijnig van, toen een leerling óók nog eens vroeg of ik de les op wilde nemen voor een afwezige student.”

Maar dat was niet zonder reden. Zijn leerlingen, die Berghoef al sinds maart niet meer in het echt heeft gezien, hadden namelijk een grote verrassing voorbereid om hun docent in het zonnetje te zetten. ,,Een voor een gingen de camera's aan en verschenen de leerlingen mét een boodschap in hun hand”, vertelt de docent enthousiast. Op de papieren stond ‘Bedankt Conrad’ en ‘Dankjewel lieve Conrad’ geschreven. De docent was zichtbaar geraakt door het gebaar.

Volledig scherm De nietsvermoedende docent werd verrast door zijn leerlingen. © Twitter/Conrad Berghoef

Sprakeloos

,,Het raakte me heel erg. Nooit eerder ben ik zo sprakeloos geweest. Het is een eenvoudig gebaar, maar het raakte me heel erg omdat je niet weet wat voor effect je online lessen hebben op de leerlingen.” Volgens Berghoef zagen de leerlingen hem achteruit gaan. ,,Ze merkten dat ik het de laatste weken steeds lastiger had. Het online lesgeven duurt nu wel heel lang en daar kreeg ik het moeilijker mee. Met deze klas heb ik een goede band en het feit dat een stel 18-jarige studenten op deze manier hun waardering voor een docent uitspreekt vind ik heel bijzonder. Ze wisten gewoon dat ik dit nodig had.”

Volgens de docent vonden de studenten het wel wat ongemakkelijk dat hij ineens stilviel. ,,Ik ben een grote prater en ineens was ik sprakeloos. Maar ze hebben ontzettend gelachen en het voelt voor hen alsof ze iets goeds hebben gedaan en iets kunnen betekenen. En dat is ook zo. Mijn dag, die chagrijnig begon, is ineens positief veranderd”, aldus Berghoef.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder de playlist met video's over de coronacrisis: