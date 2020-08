Live safari's trekken miljoenen online kijkers: ‘Even ontsnappen uit dagelijkse zorgen’

Scènes uit Thea Beckmans ‘Stad in de storm’ komen tot leven in nieuwe wandeling in Utrecht

8 augustus Weet je nog? Kruistocht in spijkerbroek. Of Stad in de storm, De val van Vredeborch. Dikke pillen van de hand van de populaire kinderboekenschrijfster Thea Beckman. Die laatste twee boeken spelen zich af in Utrecht. Scènes uit Stad in de storm komen nu tot leven in een nieuwe stadswandeling vol jeugdsentiment.