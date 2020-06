‘Mannen, maak je gezicht schoon en gebruik crème’

VIDEO Dit is hoe je een film kijkt vanuit je auto (en het goede nieuws is: het kan nóg dertig keer)

15:01 De eerste drive-in bioscoop in de Midden Nederland Hallen in Barneveld was zaterdag stijf uitverkocht. De dertig uitverkoren chauffeurs en bijrijders kregen dan ook wel een toepasselijke film voorgeschoteld om vanuit de auto te zien: Fast & Furious 7.