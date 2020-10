Martijns moeder komt terug van pensioen om op corona-afdeling te werken en ontvangt lovende reacties

De 66-jarige Marian Schuitemaker was al twee jaar met pensioen nadat ze bijna drie decennia in de zorg had gewerkt. Toen Nederland te maken kreeg met het coronavirus en de werkdruk in de ziekenhuizen begon toe te nemen, hoefde Marian er niet lang over na te denken: ,,Ik dacht, ik wil helpen.”

En zo is ze vandaag de dag 24 uur per week werkzaam op de covid-afdeling in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. Met trots deelt haar zoon Martijn Möllers - die zelf werkzaam is als chirurg - dit op social media.

Werken op de covid-afdeling

Bij de eerste golf werd Marian nog niet opgeroepen, maar in de tweede golf kon ze meteen aan de slag. Nadat ze twee dagen was ingewerkt, was zij zelf verbaasd hoe snel ze het werk in de zorg weer oppakte. ,,Ik verzorg de patiënten en draai nu volledig zelfstandig.’’

Volgens Martijn komt dat, omdat zijn moeder oog heeft voor de patiënt. ,,Dat is wat ik van haar geleerd heb en heb meegenomen in mijn eigen werk als chirurg.’’ De twee hebben vroeger samengewerkt op dezelfde afdeling in het ziekenhuis, toen Martijn nog chirurg in opleiding was. ,,Patiënten vonden het geweldig.’’

Tekst loopt verder onder tweet.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Positieve reacties

Hoewel de familie van Marian ontzettend trots is, zijn ze ook bang dat ze ziek wordt. Zelf is ze helemaal niet bang om corona te krijgen. ,,We hebben hele goede protocollen op de afdeling en ik hou me heel goed aan de regels. Ik voel me veiliger dan met een normaal mondkapje in de supermarkt.’’ De mensen in het ziekenhuis zijn haar ontzettend dankbaar. Marian heeft zich voorgenomen om te blijven werken, tot de aantallen weer afzwakken. ,,Ik doe het echt om te helpen. Het geeft voldoening.’’

Ook Martijn kreeg naar aanleiding van zijn tweet ontzettend veel positieve reacties. ,,Ik vind het fijn om te zien hoe bijzonder mensen dit vinden en hoe ze dit waarderen.’’ Hij hoopt van harte dat mensen zich geroepen voelen om zo’n mooie stap te maken als zijn moeder heeft gedaan. ,,Als je fit genoeg bent en je steentje wilt bijdragen, doe dat dan, want het is ontzettend dankbaar werk.’’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

Bekijk hieronder onze trending video’s: